Kastamonu’da yılbaşı öncesinde sahte alkol operasyonu: 2 gözaltı

Yayınlanma: 29.12.2023 - 09:23

Güncelleme: 29.12.2023 - 09:24

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu düzenlendi.

2 GÖZALTI

Operasyonlarda yapılan aramalarda 12 litre sahte alkol ve 6 litre etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alındı.