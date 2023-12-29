Kastamonu’da yılbaşı öncesinde sahte alkol operasyonu: 2 gözaltı
Kastamonu’da polis ekipleri tarafından yılbaşı öncesi düzenlenen operasyonda 12 litre sahte alkol ve 6 litre etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu düzenlendi.
2 GÖZALTI
Operasyonlarda yapılan aramalarda 12 litre sahte alkol ve 6 litre etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alındı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ali Yerlikaya'dan ilk açıklama!
- Borsada büyük kayıp yaşamıştı!
- 9 dev AVM için konkordato talebi
- Çalışan emekliye de 5 bin TL ikramiye ne zaman yatacak?
- MHP adayını destekleyecek!
- Dünya, Moskova'daki bu çılgın partiyi konuşuyor!
- Tarikatlar istedi, RTÜK harekete geçti!
- Sürücüler gözaltında!
- Asgari ücrette 2 TL'nin gizemi çözüldü
- Murat Ağırel gündeme getirmişti!