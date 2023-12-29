Kastamonu’da yılbaşı öncesinde sahte alkol operasyonu: 2 gözaltı

Kastamonu’da polis ekipleri tarafından yılbaşı öncesi düzenlenen operasyonda 12 litre sahte alkol ve 6 litre etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 29.12.2023 - 09:23
Kastamonu’da yılbaşı öncesinde sahte alkol operasyonu: 2 gözaltı
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Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu düzenlendi. 

2 GÖZALTI

Operasyonlarda yapılan aramalarda 12 litre sahte alkol ve 6 litre etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alındı.


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