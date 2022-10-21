Kastamonu'ya mevsimin ilk karı yağdı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine mevsimin ilk karı yağdı. Yağışın ardından evlerin çatıları beyaza büründü.

DHA
21 Ekim 2022 Cuma, 14:54
Kastamonu'ya mevsimin ilk karı yağdı
Abone Ol google-news

Kastamonu Bozkurt'a bağlı Mamatlar köyünde sabahın erken saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

Güne karla uyananlar, cep telefonlarını alıp, bol bol fotoğraf çekti.

15 dakika süren yağış nedeniyle evlerin çatıları ise beyaza büründü.


kastamonu kar yağışı

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler