Kastamonu'ya mevsimin ilk karı yağdı
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine mevsimin ilk karı yağdı. Yağışın ardından evlerin çatıları beyaza büründü.
Kastamonu Bozkurt'a bağlı Mamatlar köyünde sabahın erken saatlerinde kar yağışı etkili oldu.
Güne karla uyananlar, cep telefonlarını alıp, bol bol fotoğraf çekti.
15 dakika süren yağış nedeniyle evlerin çatıları ise beyaza büründü.
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