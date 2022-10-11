Meteoroloji Uzmanı Şen kar yağışı için tarih verdi: Ocak, şubat ve mart aylarına dikkat!

11 Ekim 2022 Salı, 09:23

Eylül ayının bitmesi ve ekim ayına girilmesiyle birlikte havalar yavaş yavaş soğurken, kar yağışının ne zaman etkili olacağı da merak edilmeye başlandı.

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından kışın nasıl geçeceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Bu sene La Nina'lı bir yıl olacak. Sonbaharda kuvvetlenecek ilkbaharda zayıflayacak. La Nina Doğu Pasifik'te deniz yüzey su sıcaklığının azalması ile ortaya çıkıyor. Bu durum dünyada meteorolojik sistemlerin hareket yönlerinde etkili oluyor" diyen Şen, "La Nina ve Kuzey Atlantik Salınımı NAO negatif etkisi bu sene dünyada etkili olacak. Bu konuda çalıştırılan önemli yaklaşık 5 nümerik modeli analiz edip yorumladım. La Nina'nın direk etkisi özellikle Kuzey Amerika kıtasında görülüyor. Kutuplardaki polar Vortex'in zayıflaması…" dedi.

TARİH VERDİ

Öte yandan sonbaharda sıcaklıkların ortalamanın üzerinde seyrettiğini kaydeden Şen, "Yağış ise ortalamanın altında geçecek. Bu tarımsal açıdan önemli" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de kış mevsimi için ise özellikle ocak, şubat ve mart aylarını işaret eden Şen, şu ifadeleri kullandı:

"Aralık batı bölgelerde sonbahar havasında, Doğuda ise kışın başları gibi...Çok soğuk yok. Ocak Şubat Mart aylarında kış şartları daha belirgin görülecek. Kar yağışı daha çok bu aylarda. Sıcaklıklar ortalama kış sıcaklıklarında olacak 2023'ün ilk 3 ayı."