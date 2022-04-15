Kataloğuna Arapça sayfa ekleyen Watsons, sosyal medyada gündem oldu
Göçmenler için Arapça katalog hazırlayan kozmetik firması Watsons, sosyal medyada gündem oldu. Watsons'ın nisan ayı kataloğunun 44 ve 45. sayfalarının Arapça olarak basılması ve yayımlanması sonrası tüketiciler, Twitter'da markayı boykot etme kararı aldı.
Ünlü bakım ve kozmetik mağazası Watsons, çıkarttığı nisan ayı kataloğu ile sosyal medyanın gündeminde. Kişisel bakım ve kozmetik devi, nisan kataloğunun 44. ve 45.sayfalarını Arapça olarak hazırladı.
Söz konusu kataloğa Arapça sayfa eklenmesi sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Kullanıcıların bazıları bir daha markayı tercih etmeyeceğini belirten paylaşımlar yaptı. Twitter'da #WatsonsBoykot etiketi, Türkiye gündeminde ilk sıralara yerleşti.
TEPKİLER SONRASI KALDIRILDI
Sosyal medyada yoğun tepkiyle karşılaşan firma, söz konusu sayfaları web sitesinden apar topar kaldırdı. Tepkilerden sonra sayfaların silinmesi ile kataloğun 40'ıncı sayfada bittiği görüldü.
Konuya ilişkin henüz markadan bir açıklama gelmedi.
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