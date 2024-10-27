Kriminal inceleme tamamlandı: Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun mezarındaki 'kanlı poşetin' sırrı çözüldü

Yayınlanma: 27.10.2024 - 10:12

Güncelleme: 27.10.2024 - 10:20

İstanbul'da Münevver Karabulut'u katledip cezaevinde intihar eden Cem Garipoğlu'nun kabri, Karabulut ailesinin isteği ile açılmıştı.

Uzun yıllardır Cem Garipoğlu'nun aslında intihar etmediği, yurt dışına kaçtığı, estetik operasyonlar geçirdiği ve kimlik değiştirdiği iddia ediliyordu.

MEZARDAN KANLI POŞET ÇIKTI

Ancak tüm bu merakı giderecek fethi kabir işlemleri sırasında, mezardan kanlı poşet çıkması kafaları iyice karıştırdı. Düğüm atılmış 30 cm boyutlarındaki poşet, kriminal incelemeye gönderildi.

KRİMİNAL İNCELEME TAMAMLANDI

Sabah'ın haberine göre, İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarında incelenen poşetin içinde kan olduğu tespit edildi. Ancak bu kanın insana ait olmadığı, alınan örneklerin genetik analizlere de cevap vermediği ortaya çıktı.

KARABULUT AİLESİ ADLİ TIP'A GİDECEK

Karabulut ailesi ise poşetin Münevver Karabulut cinayeti ve Garioğlu ailesi ile bir bağlantısı olabileceğini düşünüyor.

Kriminal incelemeden sonuç alamayan aile kanlı poşetin Adli Tıp'ta da incelenmesini istiyor.

NE OLMUŞTU?

Bahçeşehir'de bir villada öldürülen Münevver Karabulut'un parçalanmış cansız bedeni, 3 Mart 2009'da Etiler'de bir çöp konteynerinde bulunmuştu.

Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 18 Kasım 2011'de Münevver Karabulut'u öldürdüğü gerekçesiyle Cem Garipoğlu'nu 24 yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Garipoğlu'nun, 10 Ekim 2014'te kaldığı Silivri 5 No'lu Cezaevi'nde intihar ettiği açıklanmıştı.

Yapılan otopsinin ardından Garipoğlu toprağa verilirken, aileden alınan DNA örnekleri de bu kişiyle uyuşmuştu. Daha sonra Karabulut'un babası Süreyya Karabulut, Garipoğlu'nun mezarının açılması için Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'na talepte bulunmuştu.

Talebi kabul eden savcılık, "fethi kabir" işlemlerinin yapılması için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına talimat yazısı göndermişti. Garioğlu'nun mezarı 3 Ekim tarihinde açılmış ve alınan örnekler Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti.