Katilin avukatı rapor aldı: Şebnem Şirin davası ertelendi
Denizli’de Furkan Zıbıncı tarafından öldürülen Şebnem Şirin’in davası, sanık avukatın sağlık raporu aldığı gerekçesiyle ileri tarihe ertelendi.
27 Ekim 2021 tarihinde Pamukkale ilçesi Çamlaraltı Mahallesi'nde bir apartta meydana gelen olayda, 25 yaşındaki gıda mühendisi Şebnem Şirin, 26 yaşındaki Furkan Zıbıncı tarafından bıçalanarak öldürülmüştü.
Tutuklu sanık Zıbıncı hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis talebiyle açılan davanın 4. duruşması Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.
Sanık Furkan Zıbıncı, duruşmaya tutuklu bulunduğu Antalya S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan SEGBİS ile katıldı. Duruşmada Şirin’in annesi Pervin Tokat ve avukatlar hazır bulundu.
Furkan Zıbıncı
DAVA ERTELENDİ
Sanık Furkan Zıbıncı’nın avukatının sağlık raporu aldığı gerekçesiyle hakim duruşmayı 30 Eylül saat 14.00’a erteledi. Davanın ertelenmesiyle beraber Furkan Zıbıncı, ileri duruşmada savunma yapacağını söyledi.
Video Haberler
- İzmir'de 350 metrelik dev Türk bayrağiyla zafer yürüyüşü
- Çocukların ölmemesi için bisikletiyle Türkiye turunda
- Atlı süvariler İzmir'de geçit töreni yaptı
- Kamyonet motoruna tavuk sıkıştı
- Kış öncesi yorgancılarda yoğun mesai başladı
- Geleneği devam ettiriyor
- Yok böyle düğün
- 54 yıldır mesaide
- 'Çok biliyorsun ya benim ne dediğimi...'
- Bakırköy'de ikinci kata tırmanan hırsızlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
-
- Kraliçe Elizabeth yaşamını yitirdi
- Fabrika inşaatında metal platform çöktü: 1 ölü, 4 yaralı
- Halkbank genel müdürünün 'gizli' üç yılı
- İYİ Parti'de 'HDP' istifasının perde arkası
- Viyana polisi Mesut Can Eray hakkında harekete geçti
- Aile otopsi yapılmasını istemedi
- Ünlü şarkıcı köpek saldırısına uğradı
- Genel müdürün sakladığı üç yıl
- Vedat Milor'dan 150 bin kişilik seçim anketi
- Cem Uzan: Sayılı günler kaldı Türkiyem...