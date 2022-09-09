Katilin avukatı rapor aldı: Şebnem Şirin davası ertelendi

Denizli’de Furkan Zıbıncı tarafından öldürülen Şebnem Şirin’in davası, sanık avukatın sağlık raporu aldığı gerekçesiyle ileri tarihe ertelendi.

İHA
09 Eylül 2022 Cuma, 16:55
Katilin avukatı rapor aldı: Şebnem Şirin davası ertelendi
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27 Ekim 2021 tarihinde Pamukkale ilçesi Çamlaraltı Mahallesi'nde bir apartta meydana gelen olayda, 25 yaşındaki gıda mühendisi Şebnem Şirin, 26 yaşındaki Furkan Zıbıncı tarafından bıçalanarak öldürülmüştü.

Tutuklu sanık Zıbıncı hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis talebiyle açılan davanın 4. duruşması Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Sanık Furkan Zıbıncı, duruşmaya tutuklu bulunduğu Antalya S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan SEGBİS ile katıldı. Duruşmada Şirin’in annesi Pervin Tokat ve avukatlar hazır bulundu. 

Furkan Zıbıncı

DAVA ERTELENDİ

Sanık Furkan Zıbıncı’nın avukatının sağlık raporu aldığı gerekçesiyle hakim duruşmayı 30 Eylül saat 14.00’a erteledi. Davanın ertelenmesiyle beraber Furkan Zıbıncı, ileri duruşmada savunma yapacağını söyledi. 



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