Katledilen akademisyen Hablemitoğlu'nun davası görüldü: 'Garsonların ifadesi alındı, FETÖ'cülerin alınmadı'

Yayınlanma: 22.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 22.04.2025 - 04:00

Katledilen Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu, suikastına ilişkin 10 sanığın yargılandığı davaya dün Ankara 28'inci Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Duruşmaya tutuksuz yargılanan sanıklar Levent Göktaş, Mehmet Narin, Aydın Köstem, Tarkan Mumcuoğlu, Fikret Emek ile taraf avukatları katıldı. Tutuklu sanık Nuri Gökhan Bozkır ile başka suçtan tutuklu Enver Altaylı ise cezaevinden SEGBİS sistemiyle duruşmaya bağlandı.

FAİL SORUŞTURMASI SÜRÜYOR

Duruşmanın başında dosyaya gelen belgeleri okuyan mahkeme başkanı, suikastta tetiği çeken asli failin belirlenmesi için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

'BİTECEK İNŞALLAH'

Duruşmada daha sonra tarafların savunmalarına geçildi. Hablemitoğlu ailesinin avukatları, "Savcılık soruşturmasının devam ettiği görülüyor. Bu soruşturmanın akıbetinin sorulmasını istiyoruz" dedi. Aile avukatlarının ardından sanık savunmasına geçildi. Sanık Levent Göktaş, hakkındaki adli kontrol hükümlerinin gevşetilmesini istedi. Sanık Fikret Emek de, "Nereye kadar devam edecek bu dava?" diye sorarken, mahkeme başkanı ise cevaben, "Bitecek inşallah" dedi.

FETÖ SAVCILARI ERGENEKON'A BAĞLAMAK İSTEMİŞ

Sanıkların ardından sanık avukatlarının ifadesine geçildi. Dosya kapsamında Nuri Gökhan Bozkır'ın yemek yediği lokantadaki garsonların ifadesinin alındığını; ancak FETÖ'cü polislerin ifadesinin alınmadığı çelişkisini vurgulayan Av. Ali Soykan, "Ankara İstihbarat Şube'de olay tarihinde görevli bir polis var. Tarif edilen Volvo marka sahte plakalı aracı olduğu belirtilen kişi. Bu kişinin ifadesi alınmadı. 15 Temmuz sonrası, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesinde görevli bir kişinin bilgisayarında cinayet ile ilgili notlar bulunmuş. Fetullah Gülen'in burada bir talimatı bulunmuş. Bu kişinin de ifadesi alınmamış. 2008-2009 yıllarında Zekeriya Öz, Mehmet Ali Pekgüzel, cinayeti Ergenekon'a bağlamak için çaba göstermiş" dedi.

Av. Emre Tekin ise "Ülkeye darbe yapmaya çalışan bir örgüt, darbe girişiminden 3 saat önce Hablemitoğlu dosyasını kaçırmaya çalışmış" ifadelerini kullandı. Av. Tekin, dosyanın 22'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde olduğunu belirterek, dosyanın davaya kazandırılmasını istedi.

SAVCI SÜRE İSTEDİ

Duruşmada ifadelerin ardından Cumhuriyet savcısı mütalaasını verdi. Mütalaada, Hablemitoğlu ailesinin cinayetteki asli faillerin belirlenmesi için yaptığı suç duyuruda takipsizlik kararının verilmesi sonrasında bu kararın kaldırıldığı hatırlatılarak soruşturma işlemlerinin tamamlanması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına süre verilmesi talep edildi.

'NEDEN HÂLÂ TUTUKLUYUM'

Mütalaaya karşı savunma yapan sanıklardan Nuri Gökhan Bozkır, "Aleyhime delil yokken ve lehime bazı deliller olmasına rağmen halen neden tutukluyum? Bu durum adalet algısına zarar veriyor" dedi.

DOSYA GETİRİLİYOR

İfadelerin tamamlanmasının ardından mahkeme başkanı ara kararını açıkladı. Mahkeme başkanı, tüm sanıkların mevcut duruma devam kararı verirken, 22'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nden söz konusu dosyanın getirilmesini kararlaştırdı. Duruşma 27 Haziran'a ertelendi.