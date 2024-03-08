Katledilen Hablemitoğlu’nun duruşmasına eski Bakan Şıvgın katılmadı

Yayınlanma: 08.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 08.03.2024 - 04:00

Hablemitoğlu’nun, Ankara’da 18 Aralık 2002’de evinin önünde silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin davada, 10 sanığın yargılanmasına devam edildi. FETÖ/PDY elebaşı Fethullah Gülen ile örgüt yöneticileri Mustafa Özcan ve Serhat Ilıcak’ın firari sanık olduğu davanın duruşmasında, tutuksuz sanıklar Levent Göktaş, Aydın Köstem, Mehmet Narin, Fikret Emek ve Ahmet Tarkan Mumcuoğlu hazır bulundu.

Adli kontrol şartlarına uymadığı gerekçesiyle ocak ayında yakalanıp tutuklanan Nuri Gökhan Bozkır ile başka davadan hükümlü eski istihbaratçı Enver Altaylı ise duruşmaya SEGBİS ile bağlandı.

Türker, 2002’de Bozkır ve abisi ile aynı evde kaldığını belirterek “Nuri olayları çok fazla abartırdı. Bozkır ile görüştüğümüz sürede Hablemitoğlu ile ilgili hiç konuşmadık” ifadelerini kullandı.

‘FETÖ ALEYHİNE ÇALIŞTI’

İddianamede gazeteci Zihni Çakır’ın suikasttan bilgisi olduğunu belirttiği FETÖ üyeliğinden hükümlü eski Emniyet müdürü Bayram Özbek, gazeteci Çakır’la kitaplarının aynı yayınevinde basılmasından dolayı tanıştığını kaydetti. Çakır’a yönelik Özbek, “Yalan yanlış bilgileri pazarlayan bir insan. Kendisini polise pazarlamaya çalışan bir tipti. Önce Ergenekon aleyhine sonra FETÖ aleyhine çalıştı” ifadelerini kullandı.

