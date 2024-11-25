Katledilen kadınlar için Çeşme’de fidan dikildi
Çeşme Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü kapsamında erkek şiddeti sonucu katledilen kadınların adına fidan dikti. Etkinlikte konuşan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, "Fidanlarımız, sevgiyi, dayanışmayı ve adalet arayışını simgelesin. Kadınlarımız katledildikleri için değil, başarıları, hayalleri ve yaşamlarıyla hatırlanmalı. Hep birlikte, şiddetin karşısında durmaya ve kadınlarımızın güçlü geleceğini birlikte inşa etmeye devam edeceğiz” dedi.
Çeşme Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü kapsamında 2024 yılı içerisinde erkek şiddeti sonucu katledilen kadınların adına fidan dikti. Etkinliğe Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli yanı sıra CHP İlçe Başkanı Sait Kavasoğullar, CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Derya Atalan ve kadınlar katıldı.
Etkinlikte kız çocuklarıyla beraber fidan diken Başkan Lâl Denizli, “Bugün, 2024 yılında erkek şiddeti sonucu hayatını kaybeden kadınlarımızın anısına fidanlarımızı diktik. Bu acı tabloyu kabul etmiyoruz, edemeyiz! Kadınlarımızın bir ağaçla anılma tehlikesiyle değil, sevgiyle büyüme hakkıyla yaşaması gerektiğine inanıyorum. Fidanlarımız, sevgiyi, dayanışmayı ve adalet arayışını simgelesin. Kadınlarımız katledildikleri için değil, başarıları, hayalleri ve yaşamlarıyla hatırlanmalı. Hep birlikte, şiddetin karşısında durmaya ve kadınlarımızın güçlü geleceğini birlikte inşa etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.
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