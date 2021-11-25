Katledilen kadınların anısına İzmir’de 'Turuncu Bahçe' ve 'Kadın Anıtı' açıldı

25 Kasım 2021 Perşembe, 14:03

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in katılımıyla 25 Kasım Uluslararası Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü'nde, yaşamını yitiren kadınlar anısına Konak Meydanı’nda metro çıkışındaki parkta “Turuncu Bahçe” ve bahçe içinde sergilenen “Kadın Anıtı”nın açılış töreni düzenlendi.

Erkek şiddetine maruz kalarak hayatını kaybeden kadınların anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunulmasının ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Ritim Topluluğu ile Okudans Dans Sporları Merkezi üyesi gençler, kadına şiddet temalı dans gösterisi düzenledi. Ürkmez Kadın Tiyatrosu oyuncusu Muhsine Kesici de küçük yaşta evlendirilen kız çocuklarını temsil etmek ve bu duruma tepki göstermek için etkinliğe gelinlik giyerek katıldı.

“İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİ YENİDEN YÜRÜRLÜĞE KOYDUĞUMUZ BİR GÜN OLACAK"

Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kadınların artık şiddet görmediği, erkeklerle eşit yaşadığı bir günü kutlamak istediklerini, bunun için bir zafer bahçesi kuruyor olmanın umudunu taşıdıklarını söyledi. Konuşmasında İstanbul Sözleşmesi’ne de değinen Soyer, “Bu bahçe bizim hüznümüzün, kayıplarımızın ve umudumuzu, inancımızı sürdürmemizin bahçesi. Kararlılığımızın bahçesi. Kadınların artık şiddet görmediği, erkeklerle eşit yaşadığı bir günü kutlamak için bir zafer bahçesi kuruyor olsaydık keşke. Onun da günü gelecek. İşte o güne inanmanın bahçesi bu turuncu bahçe. Birinci bahçe. Biliyorum ki o büyük kutlama gününe adım adım ulaşacağız. Önce, İstanbul Sözleşmesi’ni yeniden yürürlüğe koyduğumuz bir gün olacak. O gün yine bir bahçe açacağız: İkinci bahçe” dedi.

Bir üçüncü bahçeyi karar alma mekanizmalarında kadınların eşit oranda temsil edildikleri gün açacaklarını ifade eden Soyer, “Birbirimizle ve doğamızla barışı yeniden sağladığımız gün ise dördüncü bir bahçe oluşacak. Kadın, erkek ayrımının kalmadığı, birlikte karar almayı ve yeryüzündeki tüm canlılarla eşitlenmeyi başardığımız o gün, son bir bahçe daha açacağız. Zafer bahçesi. O bahçe, yaşadığımız gezegenin tamamı olacak. Bizim zaferimiz, huzur zaferi olacak, savaş zaferi değil… Adaleti, eşitliği, güveni ve güvenliği tesis etmeye zafer diyeceğiz. Birbirimizi öldürmeye değil. Böylesi bir zafer için, uğradıkları şiddet sonucu hayatlarını yitiren, yani öldürülen kadınları her gün ve her dakika hatırlamak zorundayız. Bugün Dünya Beyaz Kurdele Günü ya da bilinen adıyla Ulus lararası Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü. Bu şiddet dalgasını nasıl durduracağımızı düşüneceğiz” diye konuştu.