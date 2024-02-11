Katledilen Özgecan Aslan ölümünün 9. yılında unutulmadı

Mersin'de okuldan çıktıktan sonra evine gitmek için bindiği minibüste katledilen Özgecan Aslan, ölümünün 9'uncu yılında ailesi ve vatandaşlar tarafından kabri başında anıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.02.2024 - 14:51
Katledilen Özgecan Aslan ölümünün 9. yılında unutulmadı
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Bindiği dolmuşta Suphi Altındöken tarafından katledilen Özgecan Aslan'ın ölümünün 9'uncu Mersin Şehir Mezarlığı'nda anıldı. Anne Songül Aslan acılarının taze olduğunu vurgulayarak, "Allah kimsenin başına vermesin. Devletimizden bu konulara el atmasını istiyoruz. Özge'mden sonra 5 bin kadın öldürüldü. Kimsenin evladı böyle olsun istemiyorum. Çok acı bir durum, ölene kadar unutulmaz." dedi.

Baba Mehmet Aslan ise Özgecan'ın, kalbi ve vicdanı olan her anne babanın kızı olduğunu söyledi.Kadına yönelik şiddetin önüne geçilmesi gerektiğini belirten Aslan, "Kadına şiddetin bitmesi için insanların okuması, düşünmesi, hikmete varması lazım." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Üniversite öğrencisi Özgecan Aslan, Mersin'in Tarsus ilçesinde 11 Şubat 2015'te okuldan çıktıktan sonra evine gitmek için bindiği minibüste katledilmişti. Sanıklar Ahmet Suphi Altındöken, babası Necmettin Altındöken ve Fatih Gökçe, yargılama sonucunda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Cinayetin faili Ahmet Suphi Altındöken, Adana F Tipi Kapalı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda bir mahkum tarafından 11 Nisan 2016'da öldürülmüştü.


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