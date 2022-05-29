Katlettiği kadının eşini teselli ederken yakalandı
Çanakkale’nin Biga ilçesinde evli bir kadın, akrabası olan Hakkı E. tarafından tavuk çiftliğinde başına kürekle vurularak öldürüldü. Çiftlikteki güvenlik kameralarını izleyen jandarma ekipleri, katil zanlısını hastanede öldürdüğü kadının eşini teselli ederken gözaltına aldı.
Olay 28 Mayıs Cumartesi akşamı 23.00 sıralarında Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Kanibey köyünde meydana geldi. 3 yıl önce Mardin’den Biga’ya bağlı Kanibey köyüne mevsimsel işçi olarak gelen evli 2 çocuk babası Hakkı E., köyde özel bir tavuk üretim çiftliğinde çalışmaya başladı.
Hakkı E.’nin akrabaları Abdullah D., eşi Türkan D. ve 3 çocuğu da geçen yıl Mardin’den köye gelerek buradaki başka bir tavuk çiftliğinde çalışmaya başladı. Önceki akşam saatlerinde iddiaya göre Türkan D.’nin bulunduğu tavuk çiftliğine gelen Hakkı E. ile arasında tartışma yaşandı.
VAHŞİCE ÖLDÜRDÜ
Tartışma büyüdükten sonra Hakkı E., çiftlikte bulunan kürekle, kadını kafasına defalarca vurarak katletti. Katil zanlısı daha sonra kadının gözlerini de yuvasından çıkarttı.
Çiftlikte çalışan başka bir işçi, kadının kanlar içinde yerde yattığını görünce durumu eşi Abdullah D.’e bildirdi.
Olay yerinde hayatını kaybeden kadının cesedi Biga Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede eşinin işlemlerini yapan acılı eş Abdullah D.’yi teselli eden Hakkı E., çiftlikteki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Hakkı E.’nin Biga İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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