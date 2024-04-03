Katliam gibi yangın: 29 ölü

Yayınlanma: 03.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 03.04.2024 - 04:00

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre yangında 29 kişi yaşamını yitirdi. Yangına ilişkin işyeri sahipleri ve sorumlu müdürle birlikte toplam sekiz şüpheli gözaltına alındı.

Yangın, Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi, Gönenoğlu Sokak’ta saat 12.47’de çıktı. Yaklaşık 50 işçinin tadilat yaptığı sırada binada bir patlama olduğu iddia edildi. Gece kulübünden yükselen alevler, binanın dördüncü katına kadar uzandı. Cumhuriyet olayın ilk saatlerinde yangının çıktığı bölgedeydi. Görgü tanıklarının ifadesine göre gece kulübünün ramazan ayı nedeniyle kapalı olduğu ve bir süredir içeride tadilat çalışması yapıldığı öğrenildi. Patlama ve yangının ardından alevler ve dumandan binanın üst katında oturan yurttaşlar da olumsuz etkilendi.

BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Yaşamını yitirenlerin cenazeleri çevredeki hastanelerin morguna kaldırıldı. Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’nin morgu önünde yaşamını yitirenlerin yakınları teşhis için beklerken Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri bina önünde güvenlik önlemi aldı. Bazı aile yakınları da sinir krizi geçirdi. Yaralıların kaldırıldıkları hastanelerde tedavileri sürüyor.



SEKİZ KİŞİYE GÖZALTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gayrettepe’deki yangına ilişkin açıklama yaptı. Yerlikaya, “Yangınla ilgili olarak idari soruşturma başlatılmış, iki mülkiye müfettişimiz görevlendirilmiştir” dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yangınla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını ve üç cumhuriyet savcısı görevlendirildiğini açıkladı. Soruşturma kapsamında sekiz kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Gözaltına alınanlar arasında işletmenin kasten yaralamadan suç kaydı olan sorumlu müdürü İ.Ş. (65), işyeri ortağı M.M.C. (44), kasten yaralamadan suç kaydı olan işyeri ortağı Ş.Ş. (50), cinsel tacizden suç kaydı olan muhasebeci S.A. (39), kasten yaralamadan suç kaydı olan işletme müdürü A.A.P. (26), tadilatla ilgili metal işleri sorumlusu K.E’nin (47) olduğu öğrenildi.

BİRÇOK KEZ OLAY OLDU

Cumhuriyet’e konuşan mahalle sakinlerinden Aydan Koçar yaşananları şöyle anlattı: “Biz bu kadar büyük bir yangın olduğunu düşünmemiştik. Yangın nedeniyle çok sayıda işçi yaşamını yitirdi. İnsanlar üst katlarda mahsur kaldı. Bu gece kulübünün burada olmaması gerekiyor. Mahalle arasında böyle bir yerin olması uygun değil. Sabah saat 04.00’e kadar da rahatsızlık veriyorlar.”

Bir diğer mahalle sakini Nihal Özcan ise ilk saatlerde alevlerin korkutan bir boyuta ulaştığını söyledi. Söz konusu gece klübü nedeniyle mahallede sık sık kavga ve silah sesleri duyduklarını söyleyen Özcan, bu kulübün burada devam etmemesi gerektiğini belirtti.

