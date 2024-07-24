‘Katliam yasası’na karşı eylem: Hayvanseverler darbedilerek gözaltına alındı!

Komisyonda kabul edilen ve köpeklerin katledilmesini de içeren yasa teklifini protesto etmek isteyenler darbedilerek gözaltına alındı.

ANKA
Yayınlanma: 24.07.2024 - 21:30
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Hayvanseverler, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda kabul edilen köpeklerin katledilmesini içeren yasa teklifini protesto etmek için Meclis’e yürüyüş başlattı.

Bu yürüyüş sırasında polis müdahalesiyle karşılaşan yurttaşlar darbedilerek gözaltına alındı. 


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