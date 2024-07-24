‘Katliam yasası’na karşı eylem: Hayvanseverler darbedilerek gözaltına alındı!
Komisyonda kabul edilen ve köpeklerin katledilmesini de içeren yasa teklifini protesto etmek isteyenler darbedilerek gözaltına alındı.
Hayvanseverler, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda kabul edilen köpeklerin katledilmesini içeren yasa teklifini protesto etmek için Meclis’e yürüyüş başlattı.
Bu yürüyüş sırasında polis müdahalesiyle karşılaşan yurttaşlar darbedilerek gözaltına alındı.
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