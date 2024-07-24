Katliam yasasına tepki gösteren CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz hakkında soruşturma başlatıldı
CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz hakkında, sokak köpekleri yasa teklifi için yapılan eylemde yaptığı konuşmalar nedeniyle Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘Kanunlara uymamaya tahrik’ suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, geçtiğimiz günlerde Hamamyolu Caddesi’nde sokak hayvanlarına yönelik görüşülen kanun tasarısına tepki gösterilen bir eyleme katıldı.
Eylemde açıklamalarda bulunan Yalaz, Gezi Parkı eylemlerini örnek göstererek, “Biz bunu kabul etmiyoruz. Genel Başkanımızın da ifade ettiği gibi tarihi bir direnişe hazır olsunlar. İki tane ağaç kesildi diye sokakları gümbür gümbür titrettiysek can dostlarımıza dokunurlarsa aynı şekilde mücadelemizi vereceğiz. Direne direne kazanacağız. Eğer bu yasayı geçirirlerse tarihi bir direnişe hazır olsunlar” ifadelerini kullandı.
Yalaz bu sözlerinin ardından AKP'ye yakın çevreler ve iktidara yakın medya organları tarafından hedef gösterildi. Bunun sonrasında da Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.
CHP Eskişehir İl Başkanı Yalaz hakkında, ‘Kanunlara uymamaya tahrik’ suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. CHP Eskişehir İl Başkanı Yalaz’ın yarın öğle saatlerinde Eskişehir Adliyesi’ne giderek savcılığa ifade vereceği öğrenildi.
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