Kavacık Köyü Üzüm Festivali'ne hazır

Yayınlanma: 21.09.2023 - 09:22

Güncelleme: 21.09.2023 - 09:22

İzmir’de Karabağlar Belediyesi’nin yerel üreticiyi güçlendirmek için düzenlediği Kavacık Üzüm Festivali 11. kez kapılarını açacak. 23 - 24 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek Festival öncesi hazırlıklarını tamamlayan Karabağlar Belediyesi ekipleri köy meydanı, sokaklar ve kaldırımların bakım-onarım çalışmalarıyla çocuk oyun alanının düzenlemesi yapıldı. Açık alanlara mevsim çiçekleri dikilirken, köy yolları asfaltlandı.

“HER YIL FESTİVALE KATILIM ARTIYOR”

Festivalin her yıl daha fazla ilgi gördüğünü vurgulayan Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, bu nedenle kapsamlı bir hazırlık çalışması yürüttüklerini söyledi. Karabağlar Belediyesi'nin Coğrafi İşaret Belgesi aldığı Kavacık Üzümü'nü dünyaya tanıtmaya kararlı olduklarını belirten Başkan Selvitopu, “Her yıl festivale katılım artıyor. Bu nedenle ekiplerimizle vatandaşlarımız rahat etmesi için çalışıyoruz. Kavacık köyümüzün başta üzüm olmak üzere tüm değerlerinin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması için bundan sonra da elimizden gelen tüm çabayı göstereceğiz. Tüm konuklarımıza keyifli bir hafta sonu diliyorum” dedi.

HER YAŞA UYGUN ETKİNLİK

Festival, 23 Eylül 2023 Cumartesi günü saat 10.00'da stantların açılışıyla başlayacak. Daha sonra saat 11.00'de resmi tören gerçekleştirilecek. Karabağlar Halk Oyunları Kulübü'nün gösterisi ve açılış konuşmalarının ardından Kavacık Üzüm Yarışması Ödül Töreni olacak. Saat 13.15'te bando gösterisi, Saat 14.00'te de Türk Halk Müziği'nin sevilen sesleri Özlem-Murat Sincer çiftinin konseri yer alacak.

24 Eylül Pazar günü de üretici standları saat 10.00'da açılacak. 12.30'daki bando gösterisinin ardından “Kavuklu ve Pişekâr” orta oyunu, saat 13.45'te de halk oyunları gösterisi olacak. Saat 14.00'de Türk Halk Müziği Sanatçısı Mustafa Özcan konser verecek.

Ayrıca her iki gün boyunca sergiler, çocuklara ve yetişkinlere yönelik atölye çalışmaları, bando, animasyon gösterileri ve üzümlü lezzet standları katılımcılarla buluşacak.

ARAÇ KALDIRILACAK

Festival için 23 ve 24 Eylül tarihlerinde, Üçyol Minibüs Durakları önüyle Üçkuyular Fahrettin Altay Metro İstasyonu yanından, 09.00-12.00 saatleri arasında ücretsiz araç kaldırılacak. Ayrıca Üçkuyular Vapur İskelesi'nden kalkan 24 no'lu, Güzelbahçe merkezden kalkan 28 no'lu ESHOT otobüsleri ile de festivale ulaşım sağlanacak.