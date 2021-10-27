Kavala-elçi krizi, 30 Kasım'daki Avrupa Konseyi toplantısına kadar donduruldu

27 Ekim 2021 Çarşamba, 04:00

İş insanı Osman Kavala’yla ilgili çağrı yapan büyükelçilerle ilgili “istenmeyen şahıs” krizinin aşılmasının ardından gözler, 30 Kasım’da yapılacak olan ve Türkiye’ye yönelik yaptırım sürecinin de masada olduğu Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi toplantısında. Türkiye ise Bakanlar Komitesi toplantısı öncesi Avrupa Konseyi’ne “Kavala ile ilgili kararı bağımsız mahkemeler verecektir” mesajı gönderdi.

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, 16-17 Eylül’de yaptığı toplantıda AİHM’nin kararına karşın serbest bırakılmayan Kavala ve eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’la ilgili durumu görüşmüş ve Kavala hakkındaki AİHM kararının bir sonraki toplantıya kadar uygulanmaması durumunda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) 46. maddesinin 4. fıkrası uyarınca Türkiye hakkında yasal süreç başlatılacağını duyurmuştu. AİHS’nin ilgili maddesi, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’ne, bir ülkenin AİHM kararını uygulamayı reddetmesi durumunda kararın uygulanmadığının tespiti için AİHM’ye başvurmasını öngörüyor.

YAPTIRIM GÜNDEMDE

Komite’nin 30 Kasım - 2 Aralık tarihleri arasında yapacağı bir sonraki toplantıya kadar Kavala hakkındaki AİHM kararı uygulanmazsa Türkiye’nin Konsey tarafından AİHM’e şikâyet edilmesi süreci başlatılacak. Başlatılacak süreçle Komite, AİHM, Türkiye’nin kararı uygulayıp uygulamadığını inceleyecek. AİHM’nin ihlal görüşü bildirmesi durumunda komite, Türkiye’ye karşı alınacak yaptırımları değerlendirecek. Bu yaptırımlar arasında Türkiye’nin kurucusu olduğu Avrupa Konseyi üyeliğinden çıkarılması ya da oy hakkının askıya alınması da bulunuyor.

Türkiye, Kavala hakkındaki eylem planıyla ilgili son olarak 21 Ekim’de Avrupa Konseyi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarının İcrası Dairesi (AKİD) Başkanı Clare Ovey’e bir mektup gönderdi. “Kavala davasının bağımsız Türk mahkemeleri tarafından görüldüğü ve yargıya kimsenin talimat vermesinin mümkün olmadığı” dile getirilen mektupta “Bu konudaki son kararı bağımsız mahkemeler verecektir. Ayrıca başvurucunun (Kavala) tutukluluk durumu hakkındaki değerlendirmenin 5 Kasım 2021’de, bir sonraki duruşmasının da 26 Kasım 2021’de yapılacağı komitenin dikkatine sunulmaktadır” ifadelerine yer verildi.