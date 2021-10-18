ABD Büyükelçiliği'nden Osman Kavala çağrısı: "Dava, adil ve hızlı biçimde sonuçlandırılmalı"

18 Ekim 2021 Pazartesi, 22:34

ABD Ankara Büyükelçiliği, dört yıldır tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala'nın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararları doğrultusunda serbest bırakılması çağrısında bulundu. Büyükelçilik çağrıyı yazılı olarak sosyal medya üzerinden yaptı.

ABD Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Osman Kavala'nın tutuklanmasının üzerinden dört yıl geçti. Davanın, farklı dosyaların birleştirilmesi ve beraat kararından sonra yeni davaların yaratılması yoluyla sürekli geciktirilmesi, Türk yargı sisteminde demokrasiye saygıyı, hukuk devleti ve şeffaflık ilkelerini gölgelemektedir.

“DAVA ADİL BİÇİMDE SONUÇLANDIRILMALI”



Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda Büyükelçilikleri olarak Türkiye'nin uluslararası yükümlülükleriyle ve milli kanunlarıyla uyumlu şekilde, bu davanın adil ve hızlı biçimde sonuçlandırılması gerektiği kanısındayız. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu husustaki kararları doğrultusunda Osman Kavala'nın derhal serbest bırakılmasının sağlanması için Türkiye'ye çağrıda bulunuyoruz.”



İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU TEPKİ GÖSTERDİ



ABD Büyükelçiliği'nin resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan ve 10 ülkenin destek verdiği çağrı sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan açıklama geldi. Soylu, “Türkiye Cumhuriyeti, demokratik, hukuk devletidir. Büyükelçilerin yürüyen bir davada yargıya tavsiye ve telkinde bulunması kabul edilemez. Tavsiye ve telkininiz, hukuk ve demokrasi anlayışınıza gölge düşürmektedir” dedi.

