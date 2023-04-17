KAVEG'den 83. yıldönümünde Köy Enstitüleri çağrısı

Yayınlanma: 17.04.2023 - 14:57

Güncelleme: 17.04.2023 - 16:12

Cumhuriyet devrimlerinin en temel girişimlerinden olan Köy Enstitüleri, bundan 83 yıl önce bugün yasalaştı.

Köy Enstitüleri'nin kuruluşunun 83’üncü yıldönümünde Köy Enstitülerini Araştırma ve Eğitimi Geliştirme Derneği (KAVEG) 'Köy Enstitülerinin Kuruluşunun 83. Kuruluş Yıldönümü’nde Çağrı' başlıklı yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Köy Enstitüleri; uzun yıllar süren savaşlar ve mücadeleler neticesinde beli bükülmüş bir milletin; efendisi köylüden başlayarak eğitimle ayağa kalkma gayretinin adıdır. Köy Enstitüleri Sistemi sadece bir eğitim kurumu değildir.

Türlü güçlüklerle yok olmanın eşiğinden dönmüş ülkemizin; zamanın ihtiyacı gereği köylü genç neslin olduğu kadar, tüm yurttaşımızın bilim ışığında yeniden var edilmesini ve kültür düzeyinin yükseltilmesini hedeflemiş bir eğitim devrimidir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılında, birçok açıdan gerisinde kaldığımız gelişmiş ülkelerle aramızdaki mesafeyi kapatmak, geleceğe yeniden umutla bakan bir toplum yaratmak için en kısa yol; Köy Enstitüleri modelinde bir eğitim sisteminin yeniden hayata geçirilmesidir.

Çağın ihtiyaç ve koşulları doğrultusunda tarımda, ekonomide, sanatta, sanayide ve sosyal hayatta topyekün kalkınma için çıkılacak yolun başlangıç noktası Köy Enstitüleri modelinde bir eğitim seferberliği ilanı olmalıdır.

Köy Enstitülerinin kuruluşunun 83. yıldönümünde çağrımız, ülkenin yönetimine talip olan siyasilerin, Köy Enstitülerini gündemlerine almalarıdır. Ulusal gelişmede toplumun iş içinde eğitim ilkesi ile demokratikleşmesini hedefleyen bu sistem dinamik köylerin bulunduğu bölgelerden başlayarak, bütün ülkede örgün ve yaygın bir şekilde uygulanmalıdır.

Eğitim sistemimizin Köy Enstitüleri ruhu ile ele alınması durumunda;

• Her seviyedeki ülke çocuklarının tümü, köyden kente ülkemizin en uç noktalarına kadar eğitime ulaşabilecek,

• Büyük kentlerde toplanan vatandaşlarımızın, yeniden kırsal alanlardaki memleketlerine dönmeleri, oradan da eğitime ve sosyal hayata dahil olabilmeleri sağlanacak,

• Milletimiz, yeniden üreten, kendine yeten toplum haline gelecek,

• Birincil ihtiyacımız olan tarım, ülkemizde hak ettiği üst sıralara taşınacak,

• Sanayide ihtiyaç olan nitelikli ara kademe işgücü karşılanacak,

• Gitgide kısırlaşan kültür ve sanatımız yeninden üretken ve hale gelecek, daha fazla aydın, sanatçı, münevver insan yetiştirilecek,

• Köyler ve köy çocukları yeniden okullarına ve öğretmenlerine kavuşacak,

• Ülkemizde tek adam değil, çok adam yetişecektir.

Bunun için yapılacak her türlü çalışmaya gönüllü katkı koyacağımızı beyan ederiz.