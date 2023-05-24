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Kavga ettiği emlakçı kardeşleri tabancayla bacaklarından vurdu

Kırıkkale'de Selman D. para meselesi nedeniyle tartıştığı emlakçı Hakan H. ve İbrahim H. kardeşleri tabancayla vurarak yaraladı.

DHA
Yayınlanma: 24.05.2023 - 12:15
Kavga ettiği emlakçı kardeşleri tabancayla bacaklarından vurdu
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Kırıkkale Nene Hatun Caddesi'nde meydana gelen olayda, Selman D. para meselesi yüzünden husumetli olduğu emlakçılık yapan Hakan H. ve İbrahim H. kardeşlerin işyerine gitti.

Burada taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada Selman D. yanındaki tabanca ile Hakan ve İbrahim H.'ye ateş etti. Ardından da işyerindeki güvenlik kamerası kaydının bulunduğu cihazı alarak kaçtı.

Bacaklarından yaralanan 2 kardeş, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Selman D. ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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