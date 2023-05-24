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Mardin'de iki aile arasında 'arazi anlaşmazlığı' kavgası: 4'ü ağır, 11 yaralı

Mardin'in Derik ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı kavgasında 4'ü ağır, 11 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA
Yayınlanma: 24.05.2023 - 10:43
Mardin'de iki aile arasında 'arazi anlaşmazlığı' kavgası: 4'ü ağır, 11 yaralı
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Kırsal Boyaklı Mahallesi Sırt mezrasında Keskin ve Aktaş aileleri, gece saatlerinde arazilerini ayıran duvarın yanlış yere örüldüğü gerekçesiyle tartıştı. Tartışma taşlı, sopalı kavgaya dönüştü.

4 KİŞİNİN DURUMU KRİTİK

Çıkan kavgada 4'ü ağır, 11 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı. A.A. (22), F.A. (45), M.K. (21) ve N.A.'nın (45) durumlarının kritik olduğu belirtildi.

Mezrada geniş güvenlik önlemi alınırken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. 


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