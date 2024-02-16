Kavga ettiği sevgilisi denize atladı! Kurtarmak isterken ikisi de öldü

Yayınlanma: 16.02.2024 - 14:05

Güncelleme: 16.02.2024 - 14:05

Emirgan Sahili’nde Aleyna Sarıkaya ve sevgilisi Ramazan Kaya yanlarındaki iki arkadaşıyla beraber Emirgan İskelesi önüne geldi.

İddiaya göre bir süre otomobilde oturan Sarıkaya ve Kaya arasında tartışma çıktı. Bir anda otomobilden inen Aleyna Sarıkaya koşarak denize atladı. Sevgilisinin çırpındığını gören Ramazan Kaya da onu kurtarmak için denize girdi.

Denizden çıkmayı başaramayan sevgilileri arkadaşları da kurtaramayınca ekiplere haber verildi. İhbar üzerine olay yerine sahil güvenlik ekipleri ve deniz polisi geldi. Yapılan çalışmaların ardından Sarıkaya ve Kaya denizden çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan sevgililer ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çift hayatını kaybetti.



