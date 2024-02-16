Kavga ettiği sevgilisi denize atladı! Kurtarmak isterken ikisi de öldü

Sarıyer'de sevgilisiyle tartıştığı öne sürülen Aleyna Sarıkaya denize atladı. Sevgilisini kurtarmak isteyen Ramazan Kaya da Sarıkaya'nın arkasından denize atladı. Dalgalara kapılan çift sahil güvenlik ekipleri ve deniz polisi tarafından denizden çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan çift kurtarılamadı.

DHA
Yayınlanma: 16.02.2024 - 14:05
Kavga ettiği sevgilisi denize atladı! Kurtarmak isterken ikisi de öldü
Abone Ol google-news

Emirgan Sahili’nde Aleyna Sarıkaya ve sevgilisi Ramazan Kaya yanlarındaki iki arkadaşıyla beraber Emirgan İskelesi önüne geldi.

İddiaya göre bir süre otomobilde oturan Sarıkaya ve Kaya arasında tartışma çıktı. Bir anda otomobilden inen Aleyna Sarıkaya koşarak denize atladı. Sevgilisinin çırpındığını gören Ramazan Kaya da onu kurtarmak için denize girdi.

Denizden çıkmayı başaramayan sevgilileri arkadaşları da kurtaramayınca ekiplere haber verildi. İhbar üzerine olay yerine sahil güvenlik ekipleri ve deniz polisi geldi. Yapılan çalışmaların ardından Sarıkaya ve Kaya denizden çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan sevgililer ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çift hayatını kaybetti. 



Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

CHP'de istifa depremi... Erdek'te onlarca kişi partiden ayrıldı!

CHP'de istifa depremi... Erdek'te onlarca kişi partiden ayrıldı!
Louis Tomlinson İstanbul konser bileti nereden alınır, fiyatları ne kadar?

Louis Tomlinson İstanbul konser bileti nereden alınır, fiyatları ne kadar?
Son dakika... CHP Genel Başkan Yardımcısı Koza Yardımcı istifa etti

Son dakika... CHP Genel Başkan Yardımcısı Koza Yardımcı istifa etti
MediaMarkt’ta “Stokları Eritiyoruz” kampanyası başladı

MediaMarkt’ta “Stokları Eritiyoruz” kampanyası başladı
İYİ Parti'de istifa depremi: 'Akşener timsah gözyaşları döküyor'

İYİ Parti'de istifa depremi: 'Akşener timsah gözyaşları döküyor'
Mısır’da gezilecek yerler neler? Mısır’dan ne alınır? Mısır gezi turu, rehberi

Mısır’da gezilecek yerler neler? Mısır’dan ne alınır? Mısır gezi turu, rehberi
Marmara'da kargo gemisi battı: Mürettebatı kurtarmak için çalışma başlatıldı!

Marmara'da kargo gemisi battı: Mürettebatı kurtarmak için çalışma başlatıldı!
Hazine haftaya 4 tahvil ihalesi ve 2 kira sertifikası satışı gerçekleştirecek

Hazine haftaya 4 tahvil ihalesi ve 2 kira sertifikası satışı gerçekleştirecek