Kavga ihbarına giden polis kalp krizi geçirdi: Yaşamını yitirdi!
Antalya’da kavga ihbarına giden polis memuru geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Dün, gece saatlerinde Konyaaltı ilçesindeki lüks bir sitede meydana gelen kavga ihbarına giden Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'nde görevli polis memuru Esat Koyuncu kalp krizi geçirdi.
Meslektaşlarının durumu fark ederek haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Koyuncu, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Koyuncu, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırılan Koyuncu için bugün görev yaptığı Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlenecek.
Etiketler: #Antalya #kalp krizi #Polis memuru #polis
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