Yürürken kalp krizi geçirip öldü

Yayınlanma: 08.04.2025 - 21:17

Güncelleme: 08.04.2025 - 21:17

Tepebaşı ilçesine bağlı Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Köprübaşı Caddesi üzerinde sabah saatlerinde yürüyüş yapan Hüseyin Yalaveş, bir anda fenalaşarak yere yığıldı.

Yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde kaldırılan Yalaveş, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.