Kavga meydan savaşına döndü: 1 ölü, 9 yaralı

07 Ağustos 2022 Pazar, 12:32

Merkez Şehitkamil ilçesine bağlı kırsal Kozluyazı Mahallesi’nde sabah saat 09.00 sıralarında meydana gelen olayda arazi anlaşmazlığı nedeniyle uzun süreden beridir husumetli olan Köroğlu ve Çetin aileleri sabah saatlerinde mahallenin çıkışında karşılaştı.

Sözlü tartışmaya tutuşan iki aile üyeleri tartışma dozunun yükselmesiyle birbirine saldırdı. Yaşanan tartışma bir anda büyüyerek silah, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Meydan savaşına dönen kavgaya müdahale eden mahalle sakinleri iki aileyi yatıştırmak da zorlanırken ihbar üzerine mahalleye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 9 KİŞİ YARALANDI

Kavgada 19 yaşındaki Ali Köroğlu, Mustafa Köroğlu (41) ve Orhan Çetin (61) ağır yaralanırken Leyla ile Emine Çetin’in yanı sıra ismi öğrenilemeyen 5 kişi daha yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Özel bir hastanede tedavi altına alınan Ali Köroğlu doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamazken Mustafa Köroğlu (41) ve Orhan Çetin’in (61) durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Mahallede geniş çaplı güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri kavgaya ilişkin inceleme başlattı.