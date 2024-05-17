Kavgada keser darbesiyle başından yaralandı!

Tokat’ın Erbaa ilçesinde alacak meselesi yüzünden çıkan kavgada keserle başına vurulan Mert Torun (21) yaralandı. Kavga, güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
Yayınlanma: 17.05.2024 - 12:57
Kavgada keser darbesiyle başından yaralandı!
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Cumhuriyet Mahallesi Hükümet Caddesi’nde, dün alacak meselesi nedeniyle Mert Torun ile Bekir Y. (25) ve Samet C. (25) telefonda tartışıp, küfürleşti. Bir süre sonra Bekir Y. ve Samet C. yolda karşılaştıkları Mert Torun’a saldırdı.

Samet C., elindeki keserle Mert Torun’un başına ardından bacaklarına defalarca vurdu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Mert Torun, ambulnasla Erbaa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, buradaki müdahalesinin ardından da Tokat Gaziosmanpaşa Üniversite Hastanesi’ne sevk edildi.

Olayın ardından kaçan Bekir Y. ile Samet C. polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Şüphelilerden Samet C. ifadesinde Mert Torun’un kendisine telefonda küfür ettiğini bu sebeple saldırdığını söylediği öğrenildi.

Emniyet'teki işlemlerinin ardından 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.


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