Burdur'da iki grup arasında silahlı kavga: Balkonda oturan yaşlı çift yaralandı
Burdur'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada av tüfeği saçması isabet eden yaşlı çift yaralandı.
Burdur'da Hızır İlyas Mahallesi'nde, seyir halindeki iki otomobilde bulunan gruplar arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Sığıryolu Caddesi'nde bir otomobilden diğer otomobile av tüfeğiyle ateş açıldı.
Av tüfeğinden çıkan saçmalar, caddenin kenarındaki binanın balkonunda oturan Mustafa (68) ve Kamran (64) Kök çiftine isabet etti.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yüzlerinden hafif yaralanan yaşlı çift, sağlık ekibince Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri, saldırıya uğrayan 20 AHN 313 plakalı otomobildeki R.K. ile S.B'yi ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.
Ekipler, ateş eden şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'ın 'ev zencisi' tanımı ne anlama geliyor?
- Açılış için tarih verdi: Instagram'a 3 şart!
- Son ankette fark açıldı!
- TÜİK enflasyon verilerini açıkladı
- 'Ulusların bayrakları kutsaldır'
- Konut ve araç satışında yeni dönem başlıyor
- Konut kira zam oranı belli oldu
- Altın madalyalı yüzücü parkta uyudu!
- 'Uygunsuz ortam' yarattığı gerekçesiyle men edildi
- Görüşme sonrası Bakan Uraloğlu'ndan açıklama!