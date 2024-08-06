Burdur'da iki grup arasında silahlı kavga: Balkonda oturan yaşlı çift yaralandı

Burdur'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada av tüfeği saçması isabet eden yaşlı çift yaralandı.

AA
Yayınlanma: 06.08.2024 - 07:30
Burdur'da iki grup arasında silahlı kavga: Balkonda oturan yaşlı çift yaralandı
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Burdur'da Hızır İlyas Mahallesi'nde, seyir halindeki iki otomobilde bulunan gruplar arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Sığıryolu Caddesi'nde bir otomobilden diğer otomobile av tüfeğiyle ateş açıldı.

Av tüfeğinden çıkan saçmalar, caddenin kenarındaki binanın balkonunda oturan Mustafa (68) ve Kamran (64) Kök çiftine isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yüzlerinden hafif yaralanan yaşlı çift, sağlık ekibince Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, saldırıya uğrayan 20 AHN 313 plakalı otomobildeki R.K. ile S.B'yi ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.

Ekipler, ateş eden şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.


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