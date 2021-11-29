Kavgaya Alparslan Türkeş'in ailesi de dahil oldu: Bahçeli'yi topa tuttular

29 Kasım 2021 Pazartesi, 11:21

Ankara'da Alparslan Türkeş Vakfı'nın düzenlediği MHP'nin kurucu ismi Alparslan Türkeş’in doğum günü sebebiyle yapılan anma etkinliğinde Ülkü Ocakları üyesi olduğu iddia edilen kişiler ile etkinliğe katılanlar arasında kavga çıktı.

Çok sayıda kişinin yaralandığı kavga sonrası Türkeş ailesi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sert sözlerle tepki gösterdi.

"BAHÇELİ İLK GÜNDEN BERİ VAKIFTAN RAHATSIZDIR"

Saldırı sonrasında TamgaTürk'e konuşan Alparslan Türkeş'in eşi Seval Türkeş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Alparslan Türkeş Vakfı'ndan ilk günden beri rahatsız olduğunu söyledi. Türkeş, “Alparslan Türkeş Vakfı, Başbuğ’un vefatının hemen akabinde kuruldu. Asıl amacı Başbuğ’un mezarının bakımını yapmak ve hatırasını yaşatmaktır. Ancak Devlet Bahçeli ilk günden beri vakıftan rahatsızdır. İlk günden beri vakfı istemiyor” ifadelerini kullandı.

''TÜRKEŞ KİNİ BİTMEDİ GİTTİ''

Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş ise, ''Türkeş, "İçinizdeki gizli Türkeş kini bitmedi gitti. Utanın o isim sayesinde bu dünyada görmediğiniz her şeyi gördüğünüz her şeye de sahip oldunuz. Yeter artık sömürdüğünüz ülkücü camia da Türk Milleti de bıktı sizden düşün yakamızdan" ifadelerini kullandı.

''TÜRK DÜŞMANI OLDUĞUNU BİLİRDİK''

Saldırıya tepki gösteren bir diğer isim de Başbuğ Alparslan Türkeş'in oğlu, Ahmet Kutalmış Türkeş oldu. Eski AKP'li vekil Kutalmış Türkeş, ”Evvela bir hukuk devletinde kimse kimsenin toplantısını basamaz. Demek ki hukuk devleti değiliz. Sonra, Başbuğ’un ailesinin kurduğu Alparslan Türkeş vakfı Türkeş anmayacak da, Türkeş’in ajan dediği Bahçeli mi anacak? Bahçeli’nin Türk düşmanı olduğunu bilirdik. Tam fatiha okunurken etkinlik basmaya adam yolladığına göre aynı zamanda İslam düşmanıymış'' dedi.

"SALDIRILARI İÇİŞLERİ BAKANLIĞI ORGANİZE EDİYOR"

Kutalmış Türkeş, ''İşin şu tarafı da var. Polis bakıyor, izliyor. O kadar saldırı var, bir tane gözaltı yok. Demek ki bu saldırıları İçişleri Bakanlığı organize ediyor. Sahnede bulunan Türk bayrakları ile protokole saldırıldı. Sahnede yer alan Başbuğ Alparslan Türkeş'in fotoğrafı terörist saldırganlar tarafından devrildi. Mübarek Türk bayrakları ayaklar altında kaldı'' ifadelerini kullandı.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nce olayla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, Alparslan Türkeş Vakfı Genel Sekreterliğince anma etkinliğinin düzenleneceğinin Ankara Valiliğini bildirildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"İlimizde düzenlenecek olan her türlü açık hava toplantısı ve kapalı yer etkinliğinde olduğu gibi etkinlikle ilgili risk değerlendirilmesi yapılarak İl Emniyet Müdür Yardımcısı emrinde yeteri kadar personelle görev alınmıştır. Organizasyonu düzenleyen kuruluş tarafından katılımcı sayısı ve isimlerine ilişkin bir bildirimde bulunulmadığı için katılımcı olarak gelenler üst aramaları yaptırılarak bina içerisine alınmıştır. Etkinliğe katılımcı gibi gelen şahıslarla etkinliği düzenleyenler arasında salon içerisinde arbede çıkmış, görevli personel ve çevik kuvvet personelimiz salon içerisine girerek grupları ayırmış ve olay sonlandırılmıştır. Konuyla ilgili tahkikat devam etmektedir."