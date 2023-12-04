Kavşağa kontrolsüz giren araçlar çarpıştı: 5 yaralı
Eskişehir’de kontrolsüz şekilde kavşağa giren 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Zincirlikuyu Mahallesi’nde bulunan Aktürk Sokak ile Kenter Sokak kesişiminde, dün öğle saatlerinde Emel O. (44) idaresindeki 26 VH 797 plakalı otomobil ile Emre Y. (28) idaresindeki 34 SR 7465 plakalı kamyonet kavşakta çarpıştı.
Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
5 KİŞİ YARALANDI
Kazada, iki aracın sürücüsünün yanı sıra araçlarda yolcu olarak bulunan Cansu O. (13), Emre B. (36) ve Gökhan Y. (39) yaralandı. Kazada yaralanan 5 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Polis ekiplerince başlatılan incelemede kazanın, 2 araç sürücüsünün de kontrolsüz şekilde kavşağa girmesinden dolayı meydana geldiği tespit edildi.
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