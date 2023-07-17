Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Bursa'nın Gemlik ilçesindeki kavşakta iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 17.07.2023 - 17:55
Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Abone Ol google-news

Kaza, saat 15.30 sıralarında Kurşunlu Mahallesi Gemlik-Togg-Kurşunlu-Mudanya yolunda meydana geldi. Kavşaktan ana yola dönüş yapan Kerem Karaman (37) idaresindeki 16 JUR 54 plakalı otomobil ile Adem Aktaş'ın kullandığı 07 VJS 70 plakalı otomobil çarpıştı. 

Karaman'ın aracı yön tabelasına çarparken, Aktaş'ın otomobili takla atıp, ters döndü. Kazada Derya Karaman (34) hayatını kaybetti, eşi Kerem Karaman, oğlu Abdullah Karaman ile diğer sürücü Adem Aktaş ve yanındaki Şeyma Yıldırım yaralandı. 

Sağlık ekiplerince Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.


Bursa trafik kazası Gemlik

İlgili Haberler

Kazada ölen öğretmen çift ile kızları son yolculuklarına uğurlandı

Kazada ölen öğretmen çift ile kızları son yolculuklarına uğurlandı
Kağıthane'de feci kaza: Arıza yapan otomobile çarpan motosiklet sürücüsü öldü

Kağıthane'de feci kaza: Arıza yapan otomobile çarpan motosiklet sürücüsü öldü
Korkunç kaza... Yolcu minibüsü ile kamyon çarpıştı: 12 yaralı!

Korkunç kaza... Yolcu minibüsü ile kamyon çarpıştı: 12 yaralı!

En Çok Okunan Haberler