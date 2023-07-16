Kağıthane'de feci kaza: Arıza yapan otomobile çarpan motosiklet sürücüsü öldü

TEM Otoyolu'nun Kağıthane mevkiinde, sağ şeritte arıza yapan otomobile çarparak yola savrulan motosiklet sürücüsü Ramazan Ç., olay yerinde hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 16.07.2023 - 06:52
Kağıthane'de feci kaza: Arıza yapan otomobile çarpan motosiklet sürücüsü öldü
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TEM Otoyolu'nun Kağıthane Seyrantepe mevkiinde, saat 22.00 sıralarında, otoyolun Ankara istikametinde arıza yapan 34 BJF 23 plakalı otomobilin sürücüsü, aracını sağ şeride çekti.

Arıza yapan otomobile emniyet şeridinde ilerleyen 34 GSR 824 plakalı motosiklet arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet ve sürücü Ramazan Ç. yola savruldu.

KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü Ramazan Ç.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen yakınları ise Ramazan Ç.'nin cansız bedeninin başında uzun süre bekledi.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde trafik oluştu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından hayatını kaybeden sürücünün bedeni, olay yerinden kaldırılarak Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. 


Kağıthane kaza

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