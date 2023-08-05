Yayınlanma: 05.08.2023 - 11:07

Güncelleme: 05.08.2023 - 11:07

Eyyam-ı bahur sıcakları Türkiye'yi etkisi altına aldı. Birçok ilde sıcaklıklar 40 derecenin üzerine çıktı. Artan sıcaklıklar nedeniyle insanlar açık alanlara çıkamadı. İnsanlar kadar sokak hayvanlarıda aşırı sıcakların etkisi altında kaldı. Peki, Kavurucu sıcaklar ne zaman bitecek, kaç gün sürecek? O tarihten sonra 8-9 derece düşecek...

Eyyam-I Bahur’un ne kadar süreceği merakl edilirken Prof. Dr. Orhan Şen, önümüzdeki hafta beklenen hava sıcaklıklarıyla ilgili açıklama yaptı.

KAVURUCU SICAKLAR NE ZAMAN BİTECEK?

Eyyam-I Bahur’un 6 Ağustos’a kadar sürmesi beklenirken CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen şu sözlerle sıcakların biteceği tarihi işaret etti.

"Bugün cuma yağış yok. Sıcaklıklar ortalamanın üzerinde devam ediyor. Batı ve iç bölgelerde sıcak hava dalgası 3 gün daha devam edecek. Salı günü tüm yurtta sıcaklıklar düşüyor. Özellikle kuzey ve kuzey batı bölgelerde bugüne göre 8-9 derece düşecek."

METEOROLOJİ'DEN SICAKLIK AÇIKLAMASI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü de 6 Ağustos'a kadar olan beklenen Hava Durumu tahminlerini paylaştı.

Halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, bu hafta ortasından itibaren, yurdun iç ve kuzey kesimlerinde de artarak, gelecek hafta başına kadar Ege ve Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da mevsim normallerinin 2 ila 4 derece, diğer bölgelerimizde ise 4 ila 8 derece üzerine çıkması bekleniyor.

Akdeniz Bölgesi’nin kıyı kesiminde yüksek nemle birlikte hissedilen sıcakların daha fazla olacağı tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA HAVA SICAKLARI NE KADAR?

Sıcak Hava dalgası bugün de etkisini sürdürüyor. 3 büyük şehirde hava sıcaklıkları şu şekilde ölçüldü:

İstanbul: 36 derece

Ankara: 35 derece

İzmir: 37 derece