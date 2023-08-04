Bir yanda aşırı sıcaklar bir yanda sel: Evleri su bastı, tarlalar zarar gördü!
Aşırı sıcaklıklar yurt genelinde etkisini sürdürürken, Van'da sel yaşandı. Özalp ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak, sele neden oldu. İlçenin Şemsettin ve Aşağı Turgalı mahallerindeki bazı evleri su basarken, ekili buğday tarlaları da büyük zarar gördü.
Yurt genelinde birçok bölge aşırı sıcaklıkların etkisindeyken, Van'daki dolu ve sağanak yağış sele neden oldu.
Özalp ilçesinde bugün yaklaşık 10 dakika süren dolu yağışının ardından sağanak yağış etkili oldu. Sağanak yağış sele neden oldu. İlçenin Şemsettin Mahallesi’ndeki bazı evleri su bastı, ekili buğday tarlaları ise büyük zarar gördü.
"HER YER BEYAZA BÜRÜNDÜ"
Muhtar Ramazan Yıldırımçakar, şöyle konuştu:
"Dolu ile birlikte her yer beyaza büründü. Dolunun ardından gelen sel buğday tarlalarına ve kış için biçilen otlara zarar verdi. Mahalledeki bazı evler sel suları altında kaldı."
En Çok Okunan Haberler
-
- Ben ajanım, ben hainim, ben katilin maaşlısıyım öyle mi?
- 79 yaşındaki erkek birlikte olduğu erkeği katletti!
- Özgür Demirtaş dolar için 'rakam' verdi
- 'İktidarın İmralı silahını elinden aldım'
- Adım adım şeriat...
- Hekimlikte 'hava parası' dönemi
- YAŞ'ta kritik atamalar
- UEFA ülke puanı sıralaması değişti
- 'Türkiye'de enflasyon zirve yapacak'
- Özel'den 'adaylık' açıklaması