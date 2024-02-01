Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Hakkari'de ölçüldü
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 192 santimetreyle Hakkari'de kaydedildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı, Hakkari'de 192, Palandöken'de 181, Kartalkaya'da 175, Sarıkamış'ta 160, Palandöken 2'de 135, Ergan'da 123, Kartepe'de 86, Erciyes'te 75, Uludağ'da 70, Keltepe'de 62, Çambaşı'nda 46, Haserek'te 45, Ilgaz ve Yalnızçam'da 38, Mersivan'da 36, Yıldızdağı'nda 33, Yıldıztepe'de 29, Zigana ve Kop'ta 27, Abalı'da 24, Denizli ve Ladik'te 16, Saklıkent'te 14, Yedi Kuyular'da 11, Elmadağ'da 8, Murat Dağı'nda 7, Salda'da 6 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
|Merkez
|01.02.2024
|En düşük
|En yüksek
|Hakkari
|S
|-20
|-6
|Kartalkaya
|P
|-10
|0
|Sarıkamış
|S
|-17
|-5
|Palandöken
|P
|-21
|-8
|Ergan
|PB
|-18
|-10
|Erciyes
|P
|-6
|-2
|Kartepe
|P
|-4
|1
|Uludağ
|P
|-8
|-1
|Çambaşı
|P
|-11
|-3
|Yıldıztepe
|P
|-12
|-1
|Mersivan
|PB
|-9
|-1
|Yalnızçam
|PB
|-25
|-9
|Ilgaz
|P
|-12
|0
|Yıldız Dağı
|P
|-10
|0
|Zigana
|S
|-13
|-4
|Kop
|PB
|-20
|-7
|Denizli
|P
|-8
|2
(P: Puslu, S: Soğuk, PB: Parçalı bulutlu)
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