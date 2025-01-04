Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Palandöken'de ölçüldü
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 122 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 122, Ergan'da 95, Konaklı'da 90, Kartalkaya'da 86, Nemrut'ta 83, Yıldız Dağı'nda 70, Davraz'da 64, Uludağ'da 58, Zigana 54, Saklıkent'te 52, Erciyes'te 50, Çambaşı'nda 44, Sarıkamış ve Murat Dağı'nda 43, Mersivan, Hakkari ve Hesarek'te 41, Denizli'de 36, Yedikuyular'da 33, Ilgaz'da 22, Gevaş Abalı'da 19, Yıldıztepe'de 16, Yalnızçam'da 14, Keltepe'de 6, Ladik Akdağ'da 4 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
|Merkez
|04.01.2025
|En düşük
|En yüksek
|Palandöken
|S
|-6
|-2
|Ergan
|S
|-5
|1
|Kartalkaya
|KY
|-2
|0
|Konaklı
|S
|-7
|-2
|Yıldız Dağı
|HKY
|-3
|4
|Saklıkent
|KKY
|-3
|2
|Uludağ
|KKY
|2
|4
|Mersivan
|AB
|-5
|4
|Erciyes
|PB
|-6
|2
|Çambaşı
|ÇB
|-3
|3
|Kop
|S
|-11
|1
|Keltepe
|KKY
|4
|7
|Yıldıztepe
|KY
|-5
|0
|Hakkari
|AB
|-17
|-4
|Ilgaz
|KY
|-5
|0
|Gevaş Abalı
|AB
|-8
|3
|Yedikuyular
|AB
|-9
|2
|Sarıkamış
|S
|-11
|3
|Yalnızçam
|S
|-21
|-6
(S: Sisli, PB: Parçalı bulutlu, AB: Az bulutlu, ÇB: Çok bulutlu, KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı, KKY: Karla karışık yağmurlu)
Etiketler: #kayak #kayak merkezi #kar kalınlığı
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