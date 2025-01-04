Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Palandöken'de ölçüldü

Yayınlanma: 04.01.2025 - 11:26

Güncelleme: 04.01.2025 - 11:26

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 122, Ergan'da 95, Konaklı'da 90, Kartalkaya'da 86, Nemrut'ta 83, Yıldız Dağı'nda 70, Davraz'da 64, Uludağ'da 58, Zigana 54, Saklıkent'te 52, Erciyes'te 50, Çambaşı'nda 44, Sarıkamış ve Murat Dağı'nda 43, Mersivan, Hakkari ve Hesarek'te 41, Denizli'de 36, Yedikuyular'da 33, Ilgaz'da 22, Gevaş Abalı'da 19, Yıldıztepe'de 16, Yalnızçam'da 14, Keltepe'de 6, Ladik Akdağ'da 4 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 04.01.2025 En düşük En yüksek Palandöken S -6 -2 Ergan S -5 1 Kartalkaya KY -2 0 Konaklı S -7 -2 Yıldız Dağı HKY -3 4 Saklıkent KKY -3 2 Uludağ KKY 2 4 Mersivan AB -5 4 Erciyes PB -6 2 Çambaşı ÇB -3 3 Kop S -11 1 Keltepe KKY 4 7 Yıldıztepe KY -5 0 Hakkari AB -17 -4 Ilgaz KY -5 0 Gevaş Abalı AB -8 3 Yedikuyular AB -9 2 Sarıkamış S -11 3 Yalnızçam S -21 -6

(S: Sisli, PB: Parçalı bulutlu, AB: Az bulutlu, ÇB: Çok bulutlu, KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı, KKY: Karla karışık yağmurlu)