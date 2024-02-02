Antalya'da kayak merkezinde 9 kişi mahsur kaldı!

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde kayak merkezinde mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı.

AA
Yayınlanma: 02.02.2024 - 16:06
Antalya'da kayak merkezinde 9 kişi mahsur kaldı!
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İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Saklıkent Kayak Merkezi'ndeki telesiyejin arızalanması sonucu 9 kişinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) harekete geçti.

9 kişi, telesiyejden sağlıklı şekilde indirilerek kurtarıldı.


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