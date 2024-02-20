Kayak merkezlerinde kar kalınlığı ne kadar? Kartalkaya, Uludağ, Erciyes, Palandöken, Hakkari kar kalınlığı...

Yurttaşlar kayak merkezlerindeki kar kalınlığını araştırmaya başladı. Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, Hakkari'de kaydedildi. Peki, Kayak merkezlerinde kar kalınlığı ne kadar? KartalkAya, Uludağ, Erciyes, Palandöken, Hakkari kar kalınlığı...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.02.2024 - 10:21
Kayak merkezlerinde kar kalınlığı ne kadar? Kartalkaya, Uludağ, Erciyes, Palandöken, Hakkari kar kalınlığı...
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı açıklandı. Yurttaşlar, hangi kayak merkezinde kaç cm kar kalınlığı olduğunu merak etti. Peki, Kayak merkezlerinde kar kalınlığı ne kadar? Kartalkya, Uludağ, Erciyes, Palandöken, Hakkari kar kalınlığı...

KAYAK MERKEZLERİNDE KAR KALINLIĞI NE KADAR?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Hakkari'de 171, Kartalkaya'da 167, Sarıkamış'ta 155, Palandöken'de 150, Ergan'da 131, Erciyes'te 65, Yalnızçam'da 63, Uludağ'da 62, Davraz'da 59, Kartepe'de 50, Haserek'te 47, Ovacık'ta 40, Ilgaz'da 31, Mersivan'da 26, Yıldızdağı'nda 25, Kop ve Denizli'de 20, Çambaşı'nda 18, Gevaş ve Murat Dağı'nda 17, Yıldıztepe'de 15, Keltepe'de ise 5 santimetre ölçüldü.

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Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Hakkari'de ölçüldü

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Hakkari'de ölçüldü

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 20.02.2024 En düşük En yüksek

Hakkari KKY -16 -2

Kartalkaya S -9 1

Sarıkamış ÇB -10 -1

Palandöken ÇB -10 -2

Ergan ÇB -7 -1

Erciyes PB -8 1

Kartepe PB 0 3

Uludağ P -4 2

Çambaşı ÇB -5 0

Yıldıztepe P -4 0

Mersivan ÇB -8 1

Yalnızçam ÇB -7 -1

Ilgaz ÇB -6 0

Yıldız Dağı PB -4 3

Zigana ÇB -5 0

Kop ÇB -5 2

Denizli PB -5 4

(KKY: Karla karışık yağmurlu, ÇB: Çok bulutlu, PB: Parçalı bulutlu, S: Sisli, P: Puslu)


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