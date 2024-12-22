Kayak merkezlerindeki kar kalınlığı ölçüldü: En fazla kar nerede?
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 103 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü.
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 103 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 103, Kartalkaya'da 77, Ergan'da 75, Palandöken 2 ve Yıldız Dağı'nda 70, Zigana'da 58, Uludağ ve Mersivan'da 56, Erciyes'te 50, Çambaşı'nda 46, Kop'ta 35, Keltepe'de 30, Nemrut'ta 25, Hakkari'de 23, Ilgaz'da 21, Gevaş Abalı'da 18, Hesarek'te 15, Sarıkamış'ta 13 ve Yalnızçam'da 7 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
|Merkez
|22.12.2024
|En düşük
|En yüksek
|Palandöken
|KY
|-6
|-1
|Ergan
|KY
|-4
|1
|Kartalkaya
|KY
|-2
|-1
|Palandöken 2
|KY
|-6
|0
|Yıldız Dağı
|KY
|1
|3
|Zigana
|GSY
|12
|19
|Uludağ
|KY
|-1
|1
|Mersivan
|HKY
|-4
|5
|Erciyes
|KY
|-2
|2
|Çambaşı
|KKY
|1
|3
|Kop
|KY
|-8
|1
|Keltepe
|KY
|0
|4
|Nemrut
|KY
|-3
|0
|Hakkari
|ÇB
|-12
|-1
|Ilgaz
|KY
|-1
|1
|Gevaş Abalı
|KY
|-6
|3
|Hesarek
|KY
|-6
|-2
|Sarıkamış
|ÇB
|-10
|0
|Yalnızçam
|ÇB
|-17
|0
(KY: Kar yağışlı, GSY: Gökgürültülü sağanak yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı, KKY: Karla karışık yağmurlu, ÇB: Çok bulutlu)
Etiketler: #palandöken #kar kalınlığı
En Çok Okunan Haberler
-
- İstanbul'da hissedilen deprem!
- Tel Aviv’i balistik füze ile vurdular
- 'Kanlı Noel' saldırganı hakkında neler biliniyor?
- Yoğun bakımdaki Emre'den acı haber
- Salonu terk ettiler!
- Ukrayna 'bin kilometre' uzaktaki hedefleri vurdu!
- 'Bunu da yaptınız, yazıklar olsun!'
- 'Yaptığınız kötülük hiç unutulmayacak!'
- Türkiye bağlantıları dikkat çekti!
- Özlem Gürses'e ev hapsi!