Kayak merkezlerindeki kar kalınlığı ölçüldü: En fazla kar nerede?

Yayınlanma: 22.12.2024 - 09:40

Güncelleme: 22.12.2024 - 09:40

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 103 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 103, Kartalkaya'da 77, Ergan'da 75, Palandöken 2 ve Yıldız Dağı'nda 70, Zigana'da 58, Uludağ ve Mersivan'da 56, Erciyes'te 50, Çambaşı'nda 46, Kop'ta 35, Keltepe'de 30, Nemrut'ta 25, Hakkari'de 23, Ilgaz'da 21, Gevaş Abalı'da 18, Hesarek'te 15, Sarıkamış'ta 13 ve Yalnızçam'da 7 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 22.12.2024 En düşük En yüksek Palandöken KY -6 -1 Ergan KY -4 1 Kartalkaya KY -2 -1 Palandöken 2 KY -6 0 Yıldız Dağı KY 1 3 Zigana GSY 12 19 Uludağ KY -1 1 Mersivan HKY -4 5 Erciyes KY -2 2 Çambaşı KKY 1 3 Kop KY -8 1 Keltepe KY 0 4 Nemrut KY -3 0 Hakkari ÇB -12 -1 Ilgaz KY -1 1 Gevaş Abalı KY -6 3 Hesarek KY -6 -2 Sarıkamış ÇB -10 0 Yalnızçam ÇB -17 0

(KY: Kar yağışlı, GSY: Gökgürültülü sağanak yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı, KKY: Karla karışık yağmurlu, ÇB: Çok bulutlu)