Kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları belli oldu

Yayınlanma: 01.03.2025 - 10:42

Güncelleme: 01.03.2025 - 10:42

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Kartalkaya'da 164, Nemrut'ta 163, Palandöken'de 158, Ergan ve Kartepe'de 120, Palandöken 2'de 117, Sarıkamış'ta 115, Uludağ'da 113, Hakkari'de 102, Mersivan'da 99, Çambaşı'nda 98, Hesarek'te 94, Erciyes'te 85, Keltepe'de 68, Yıldızdağı ve Davraz'da 58, Akdağ'da 56, Kop Dağı'nda 53, Ilgaz'da 52, Yıldıztepe'de 50, Yedikuyular'da 48, Murat Dağı'nda 46, Yalnızçam'da 41 ve Gevaş Abalı'da 30 santimetre oldu.

Bazı kayak merkezlerinde hava durumu şöyle:

Merkez 01.03.2025 En düşük En yüksek Kartalkaya S -6 3 Nemrut P -12 -5 Palandöken P -12 -9 Ergan P -8 -3 Kartepe PB 1 7 Palandöken 2 P -11 -7 Sarıkamış P -17 -5 Uludağ PB 0 4 Hakkari P -20 -5 Mersivan KY -7 -2 Çambaşı PB -4 -3 Hesarek ÇB -12 -3 Erciyes HKY -6 -1 Keltepe S -3 1 Yıldızdağı P -6 0 Davraz PB -4 6 Akdağ PB -6 1 Kop Dağı P -9 -4 Ilgaz P -9 3 Murat Dağı PB -3 5 Yalnızçam P -12 -3 Gevaş Abalı PB -11 -2

(S: Sisli, P: Puslu, PB: Parçalı bulutlu, KY: Kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu, HKY: Hafif kar yağışlı, )