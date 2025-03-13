Kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları belli oldu!

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 140 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

Kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları belli oldu!
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AA
Yayınlanma: 13.03.2025 - 10:59

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 140, Nemrut'ta 127, Kartalkaya'da 120, Ergan'da 118, Palandöken 2'de 103, Sarıkamış'ta 88, Uludağ'da 85, Hakkari'de 72, Erciyes'te 71, Çambaşı'nda 65, Zigana'da 64, Kartepe'de 62, Hesarek'te 61, Mersivan'da 58, Kop'ta 41, Davraz'da 36, Yıldızdağı'nda 35, Yalnızçam'da 34 ve Yedikuyular'da 13 santimetre oldu.

Bazı kayak merkezlerinde hava durumu şöyle:

Merkez 13.03.2025 En düşük En yüksek
Palandöken PB -1 6
Nemrut PB -2 11
Kartalkaya PB 4 12
Ergan PB 1 8
Palandöken 2 PB -2 8
Sarıkamış PB -3 10
Uludağ PB 10 15
Hakkari PB -7 4
Erciyes AB 1 13
Çambaşı PB 4 11
Zigana GSY 12 14
Kartepe PB 10 18
Hesarek PB -1 7
Mersivan AB 6 16
Kop PB -3 12
Davraz R 1 11
Yıldızdağı AB 4 15
Yalnızçam AB -9 7
Yedikuyular AB 1 8

(PB: Parçalı bulutlu, AB: Az bulutlu, GSY: Gök gürültülü sağanak yağışlı, R: Rüzgarlı)


Etiketler: #Kayak merkezleri #kayak #Kar #kar kalınlığı

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