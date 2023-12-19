'Kaybolduğunu' söyledi, dünden beri aranıyor
Kayseri'de dün akşam saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp kaybolduğunu iddia eden kimliği belirsiz kişi, aranıyor.
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde dün saat 18.00 sıralarında kimliği belirsiz 1 kişi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp kaybolduğunu söyledi.
İlçeye bağlı Güzelöz mevkisine sevk edilen AFAD, UMKE, JAK, itfaiye ve sağlık ekipleri, kaybolduğunu iddia eden kişinin bulunması için çalışma başlattı.
Arama kurtarma köpekleri ve termal dronların da kullanıldığı çalışma dünden beri sürüyor.
Kaybolduğunu belirten kişinin ise kimliğine henüz ulaşılamadı.
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