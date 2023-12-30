Kaybolduktan 16 saat sonra bulundu: Hayatını kaybetti

Bursa'da kaybolan Alzheimer hastası Arif Çelik (90) 16 saat sonra evinden 1 kilometre uzakta bitkin halde bulundu. Çelik, tedbir amacıyla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 30.12.2023 - 13:26
Kaybolduktan 16 saat sonra bulundu: Hayatını kaybetti
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Bursa'nın Yenişehir ilçesi kırsal Kızılhisar Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Alzheimer hastası ve 4 çocuk babası Arif Çelik, dün cuma namazı için camiye gitmeyince, mahalleli merak edip evine geldi.

Evin kapısının açık olduğunu gören komşuları, mahallede ve çevredeki tarlalarda aradıkları Çelik'e ulaşamayınca, durumu jandarmaya bildirdi.

İhbarla bölgeye sevk edilen jandarma, AFAD, Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ANDA, BAKUT, AKUT ve İHH arama kurtarma ekipleri, Çelik için kırsal bölgede çalışma başlattı.

Ekiplerin, orman, tarla ve dere yataklarında aradığı Çelik, kaybolduktan 16 saat sonra saat 05.00 sıralarında, evine 1 kilometre mesafedeki mahalle çıkışında dronla tespit edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Çalılıkların arasında baygın halde bulunan Çelik, kontrollerinin yapılması için kaldırıldığı Yenişehir Devlet Hastanesi'nde yaşlılığa bağlı nedenlerle yaşamını yitirdi.


Bursa Alzheimer hastası yaşlı yaşamını yitirdi

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