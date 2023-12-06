Kaybolduğunda ya da çalındığında telefon nasıl takip edilir?

Yayınlanma: 06.12.2023 - 17:35

Güncelleme: 06.12.2023 - 17:35

Akıllı telefonlar, hem iOS hem de Android telefonların gerçek zamanlı navigasyona ve diğer konum tabanlı hizmetlere erişmesine olanak tanıyan GPS alıcıları ve vericileri içerir. Cep telefonunuzun kaybolması veya çalınması durumunda, cep telefonunun konumunu aktif olarak takip etmek için GPS izleyiciyi uzaktan da etkinleştirebilirsiniz. Bu, hedef cihaza güç verildiğinde ve kablosuz bir ağa bağlandığında istediğiniz zaman onu kontrol edebileceğiniz anlamına gelir. Arkadaşların ve ailenin birbirini takip edebilmesi için birden fazla hesap da birbirine bağlanabilir.

İPHONE'U TAKİP ETME

Find My iPhone:

iPhone'unuz iCloud hesabınıza bağlıysa, Find My iPhone özelliğini kullanabilirsiniz. Bu özellik sayesinde kaybolan veya çalınan iPhone'unuzun konumunu harita üzerinde takip edebilir, uzaktan kilitleyebilir veya içindeki verileri silebilirsiniz.

Başka bir iOS cihazınızdan veya iCloud.com web sitesinden bu özelliği kullanabilirsiniz.

ANDROİD'İ TAKİP ETME

Google Find My Device:

Eğer Android telefonunuz Google hesabınıza bağlıysa, Google'ın "Find My Device" özelliğini kullanabilirsiniz. Bu özellik sayesinde kaybolan veya çalınan telefonunuzun konumunu harita üzerinde görebilir, uzaktan kilitleyebilir veya içindeki verileri silebilirsiniz.

Telefonunuz kaybolursa, başka bir Android cihazınızdan veya bir bilgisayardan Google Find My Device web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

GENEL İPUÇLARI:

Polise Bildirim: Telefonunuz çalındığında veya kaybolduğunda, yerel polis birimine hemen bildirimde bulunun ve bir rapor oluşturun. Bu rapor, telefonunuzu arama sürecinde size yardımcı olabilir.

SIM Kartı Engelleme: SIM kartınızı operatörünüz aracılığıyla engelleyebilirsiniz. Böylece, telefonunuzu çalan kişi, telefonu kullanamaz.

Şifre ve Ekran Kilidi: Telefonunuzda güçlü bir şifre ve ekran kilidi kullanarak, bilgilerinize yetkisiz erişimi sınırlayabilirsiniz.

Not: Telefonunuzu takip etmek için bu özellikleri kullanabilmeniz için önceden etkinleştirmeniz ve hesaplarınızın güncel olması gerekmektedir. Ayrıca, bu hizmetlerin ücretsiz veya ek ücretli olup olmadığını kontrol etmek önemlidir.