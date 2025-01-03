Kaybolduktan 3 gün sonra bulunmuştu: 70 yaşındaki Hayrettin Adıgüzel'den acı haber
Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde 30 Aralık’ta kaybolan ve yoğun arama çalışmaları sonucunda dün donmak üzereyken bulunan 70 yaşındaki Hayrettin Adıgüzel’den acı haber geldi.
Kaybolduğu ihbar edilen 70 yaşındaki Hayrettin Adıgüzel için geniş çaplı arama çalışmaları başlatılmıştı. Jandarma, AFAD ve gönüllülerin katıldığı çalışmalarda Adıgüzel, kaybolmasının üzerinden geçen 3 gün sonra donmak üzereyken yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta çalılık alanda bulunmuştu.
Hayrettin Adıgüzel, bulunduğunda vücut ısısının ciddi şekilde düşmüş olduğu ve genel durumunun ağır olduğu tespit edilmişti.
Acilen Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırılan Adıgüzel, yoğun bakım ünitesine alınarak tedavi altına alındı.
KURTARILAMADI
Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen, Adıgüzel’in çoklu organ yetmezliği ile hayatını kaybettiği öğrenildi. Hayrettin Adıgüzel’in vefatı, ailesini ve Tavşanlı halkını derin bir üzüntüye boğdu.
Yakınları, Adıgüzel’in hayat dolu bir insan olduğunu ve herkes tarafından sevildiğini belirtti.
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