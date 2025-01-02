Kütahya'da ormanda kaybolmuştu... Donmak üzereyken bulundu!

Yayınlanma: 02.01.2025 - 12:39

Güncelleme: 02.01.2025 - 12:39

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde ikamet eden ve otomobiliyle 3 gün önce mantar toplamak için Çukurköy mevkiindeki ormanlık alana giden Hayrettin Adıgüzel'in (70) akşam eve dönmemesi üzerine yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek, kayıp başvurusunda bulundu.

Adıgüzel'in bulunması için arama kurtarma ekipleri ile komando taburu ve jandarma ekipleri bölgede çalışma başlattı.

Kayı köyü yakınlarındaki Baraman Karasu mevkisinde, ormanlık alanda çamura saplanmış halde otomobili bulunan Adıgüzel'in, bilincinin kapalı olduğu tespit edildi.

SAĞLIK DURUMU KRİTİK

Donmak üzere olduğu belirlenen Adıgüzel, 112 Acil Sağlık ekiplerince Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Adıgüzel'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.