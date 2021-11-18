Kayboluşunun üzerinden 9 gün geçti, Müslüme'den haber yok

18 Kasım 2021 Perşembe, 12:35

Konargöçer yaşam sürdüren Sarıkeçili Yörükler, kışı geçirmek için Konya'nın Bozkır bölgesinden Mersin'in Yanışlı bölgesine geldi. Burada 10 Kasım’da çadır kuran 7 çocuklu Mehmet ve Selvi Yağal çiftinin 2,5 yaşındaki kızları Müslüme, aynı gün saat 17.00 sıralarında bisikletiyle oynarken ortadan kayboldu.

Aile ve çevredekilerin yaptığı aramada bulunamayan küçük kız için haber verilmesi üzerine jandarma, itfaiye, belediyeler ve AFAD’a bağlı ekipler bölgeye sevk edildi. Bölgede süren arama çalışmalarında 9’uncu güne girildi. 200 kişiden oluşan profesyonel ekip, iz takip ve kokuya duyarlı köpekler ile birlikte vadi, orman ve dağlık alanda arama çalışmasını bugün de sürdürdü. Mersin ve Adana’dan gelen AFAD ekipleri bugün Babadıl Deresi ve çevresindeki makilik alanda arama faaliyeti yürüttü.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Halen endişeli bekleyişin sürdüğü bölgede arama çalışmalarının yanı sıra adli soruşturmanın da titizlikle yürütüldüğü kaydedildi.