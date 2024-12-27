Kayganlaşan yoldan çıkan araç sulama kanalına uçtu
Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan araç ters döndü, yaralılar itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Bolu'da sulama kanalına düşen otomobildeki sürücü anne ile oğlu yaralandı.
Kaza, saat 13.00 sıralarında Kasaplar köyü mevkisinde meydana geldi. Gölköy istikametine giden S.T. idaresindeki 14 AAG 906 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak sulama kanalına uçtu.
Olayın ardından bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekibi sevk edildi. Ters dönen otomobilde bulunan F.T. ile annesi S.T. itfaiye ekibi tarafından çıkarıldı.
Anne ve oğlu, yapılan müdahalenin ardından Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: #yağmur #sulama kanalı
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