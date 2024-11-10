Sulama kanalına düşen 8 yaşındaki çocuk boğuldu
Şanlıurfa’da, oynarken sulama kanalına düşen Suriye uyruklu Muhammed Hummeydi (8) boğuldu.
Olay, öğleden sonra Karşıyaka Mahallesi’nde Devlet Su İşleri’ne (DSİ) ait sulama kanalında meydana geldi. Evlerinin yakınındaki kanal çevresinde arkadaşlarıyla oynayan Muhammed Hummeydi, dengesini kaybederek suya düştü.
Bir süre sürüklenen çocuk, gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık yarım saatlik çalışmayla su altı dalgıç polisleri Muhammed Hummeydi’nin cansız bedenine ulaştı ve sudan çıkardı.
Sağlık ekiplerine teslim edilen çocuğun cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: #Şanlıurfa #sulama kanalı #Çocuk
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