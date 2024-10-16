Kayıhan Pala’dan 'Fernas işçileri' çağrısı: Niye bu ses duyulmuyor

Yayınlanma: 16.10.2024 - 12:31

Güncelleme: 16.10.2024 - 12:31

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, TBMM’de Fernas işçilerinin direnişine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Pala, şunları söyledi:

“Fernas işçileri 2 aya yakın bir zamandır bir direniş sergiliyorlar. İki hafta önce Ankara’ya geldiler. Taleplerini iletmeye çalıştılar. Dün gece gözaltına alındılar. Fernas işçilerinden bir tanesi gözaltına alınmamıştı. Ama telefonlar toplanırken onun telefonunu da almışlardı. O işçiyle birlikte telefonunu bulmak için hastaneye gittiğimizde bütün telefonlar içerisinde kendi telefonunu almaya çalıştı. Polis, telefonu açmasını istedi. Telefon kırmızı kaplı. O işçi, telefonu açmaya çalıştı. Uzun zaman telefon açılamadı. Bize dönüp ‘annemin telefonu’ dedi. Çünkü yeni telefon alacak parası yok.

Bu işçilerin iki talebi hiç olmaması gereken bir talep. İlk olarak, işçi sağlığı ve güvenliği önlemleri alınsın diyorlar. İkinci olarak ise Çalışma Bakanlığı iş yerimizi denetlesin diyorlar. Üçüncü olarak da Soma’daki bu işte çalışanların ortalama ücretleri kadar ücret verilsin. Son olarak da işten haksız yere çıkartılan emekçilerin işe alınmasını talep ediyorlar. Bir ülkede eğer emekçiler, ‘Çalışma Bakanlığı bizim bulunduğumuz yeri denetlesin’ demek zorunda kalıyorlarsa bu durum, bu ülkenin utancıdır. Bu, bu ülkenin Çalışma Bakanı’nın utancıdır. Ben şu ana kadar Çalışma Bakanı’ndan Fernas işçilerinin eylemlilik sürecine ilişkin bir değerlendirme duymadım. Basit soru şu. Çalışma Bakanlığı özel sektöre ait madenleri denetlemekten neden ısrarla kaçınıyor?

“BELİNE KADAR SU İÇERİSİNDE ÇALIŞMAK ZORUNDA KALAN İŞÇİLERDEN SÖZ EDİYORUZ''

İşçilerle konuşurken koşulların ne kadar kötü olduğuna hep birlikte tanıklık ettik. Bazen beline kadar su içerisinde çalışmak zorunda kalan işçilerden söz ediyoruz. Fernas işçileri Ankara’ya gelirken yalınayak geldiler. Meclis’e yalınayak geldiler, Kurtuluş Parkı’nda yalınayak eylemliklerini sürdürdüler. Bir hekim olarak yalınayak durmalarının onların sağlığını olumsuz etkileyeceğini söylemeye çalıştım. Aynı zamanda, gözaltına alındıkları sırada 36 saattir açlık grevine başlamışlardı. Onlar bana dönerek ‘Biz zaten madende çalışırken kimi zaman belimize kadar su içerisinde çalışmak zorunda kalıyoruz. Yalınayak dolaşmak bizim sağlığımızı etkileyecek durumda değil’ dedi.

“ORTALAMA ÜCRETİ TALEP ETMENİN NASIL BİR SIKINTISI OLABİLİR?'

Fernas, AKP milletvekilinin sahip olduğu bir şirket. Bir patron işçilerin emeğini sömürerek, kar maksimizasyonu yaratıyor. Aynı zamanda bu yüce Meclis’in çatısı altında bulunan milletvekillerinden bir tanesi. Bu sürecin bir an önce çözüme kavuşturulması gerekir. Emekçilerin talepleri karşılanması güç talepler değil. Ortalama ücreti talep etmenin nasıl bir sıkıntısı olabilir? Niye bu ses duyulmuyor? Bu emekçilerin, emekçilerin eşlerinin, çocuklarının yerine bu ülkede yaşayan herkes on saniyeliğine kendisini koysun. Bu kadar zor koşullar altında çalışmak zorunda kalan emekçiler dün gece maalesef, seslerinin duyulmasından birileri rahatsız olmuş ki gözaltına alınarak sesleri kesilmeye çalışılıyor. Onların seslerinin kesilmesine biz razı olmayacağız. Onların mücadelelerine destek vermeye devam edeceğiz. Bu insanların çektiği acı yeter. İnsan olan biraz bu acıyla empati kurar ve onların sorunlarını çözmek için çaba gösterir.”



