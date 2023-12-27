Kayınbirader dehşeti: Eşiyle boşanma aşamasındaydı, silahla öldürüldü

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde eşiyle boşanma aşamasında olan kişi kayınbiraderi tarafından silahla ateş edilerek öldürüldü. Polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli ise tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 27.12.2023 - 16:45
Kayınbirader dehşeti: Eşiyle boşanma aşamasındaydı, silahla öldürüldü
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Orhangazi Mahallesi 240. Sokak’ta, 25 Aralık Pazartesi günü, Aydın Kocabay kayınbiraderi N.M.’nin silahlı saldırısına uğradı. Karın bölgesinden yaralanan Kocabay kanlar içinde yer yığıldı.

N.M. ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunulması üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Kocabay, Fatih Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

KURTARILAMADI

Aydın Kocabay, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin çalışmaları neticesinde kayınbirader N.M. ise yakalandı.

Gözaltına yakalanan N.M., emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Öte yandan, Aydın Kocabay’ın eşiyle boşanma aşamasında olduğu öğrenildi.


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